علاقة حرام.. القصة الكاملة لقضية البلوجر"أم زياد"

يوميات أم زياد.. تسدل بعد قليل محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، الستار على أولى محطات القضية المتهمة فيها البلوجر هبة السيد صاحبة قناة يوميات أم زياد بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال أطفالها في نشر محتوي غير أخلاقي على السوشيال ميديا.

بداية الواقعة

تفاصيل تلك الواقعة بدأت عندما نشرت هبة السيد عبر صفحتها الشخصية التي تقوم ببث فيديوهات عليها من أجل الربح علي اليويتوب ومواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، نشرته عبر قناتها، لتروي واقعة صادمة، حول اكتشاف علاقة محرمة بين طفليها "ولد وبنت"، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر، عبر هاتفه المحمول، تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسيةً معها، كما ظهرت وهي تستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

وأثارت تلك الواقعة الرأي العام لاستغلال الأطفال في الترويج لأفعال منافية للأخلاق، وعلى الفور تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ للنيابة العامة تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم 29 من شهر أبريل 2023 عن نشر قناة المتهمة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وحسب البلاغ فإن المتهمة تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة.

كما أكدت وحدة الرصد في إدارة البيان بمكتب النائب العام، رصد تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته.

على خلفية بيان النيابة العامة، وصدور قرار ضبط وإحضار للمتهمة هبة سيد المعروفة بـ"أم زياد"، نشرت الأجهزة المختصة عدة أكمنة وأرسلت مأموريات لمقر سكن المتهمة والأماكن المعتادة التردد عليها، حتى تمكنت من ضبطها.

القبض على أم زياد

وفي مايو 2023 ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية، القبض على البلوجر هبة سيد إبراهيم والمعروفة إعلاميًا بـ"أم زياد"، وذلك بناءً على إذن من النيابة العامة.

إحالة أم زياد للمحاكمة

وفي 5 يونيو 2023 أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمة هبة سيد إبراهيم أحمد والمتهم محمد حمدى عبدالمجيد أحمد - 18 عامًا- طالب بالصف الثالث الثانوي والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى- هارب- إلى محكمة الجنايات، مع الأمر بضبط وإحضار الأخير وحبسه- كالمتهمين الآخرين- احتياطيًّا على ذمة المحاكمة.

تفاصيل أمر الإحالة

أولًا: المتهمة الأولى: هبة سيد الشهيرة بأم زياد

١- ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبناؤها المجني عليهم هبة حمدي عبدالمجيد، زياد حمدي عبدالمجيد، إيلين حمدي عبدالمجيد، حبيبة حمدي عبدالمجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتھا بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عامًا على النحو المبين بالتحقيقات.

٢- استغلت أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات- في حالة تحدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. عرضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال - المبينة أسماؤهم في بندي الاتهام.

ثانيًا: المتهمان الثاني والثالث:

١- اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن اتفق المتهم الثاني معها على التعامل في أشخاص طبيعيين هم أشقاؤه المجني عليهم المبينة أسماؤهم ببند الاتهام الأول باستخدامها إياهم بإظهارهم في مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهداتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وساعدها والمتهم الثالث في تلك الجريمة بإدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع المتهم الثاني بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة نظير نشر المقاطع المشار إليها وزيادة نسب مشاهداتها، وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهم الثاني أيضًا:

هتك عرض شقيقته الصبية حبيبة حمدي عبدالمجيد أحمد والتي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن جاءها أكثر من مرة وحسر عنها ملابسها ولامس مواطن عفتها بيديه وعضوه الذكري قاصدًا من ذلك هتك

عرضها، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغ على طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا: المتهمان الأولى والثالث أيضًا:

اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أعدا ونشرا عبر الشبكة المعلوماتية مقطعًا مصورًا صرحت المتهمة فيه علنا بجريمة هتك ابنها المتهم الثاني عرض شقيقته الطفلة المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسًا: المتهمون جميعًا أيضًا:

استخدموا وأداروا حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم، بأن استخدموا وأداروا حسابات على مواقع "يوتيوب - فيس بوك - تيك توك - إنستجرام" لارتكاب الجرائم المبينة في بنود الاتهام أولًا وثانيًا ورابعًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت المحكمة قد استمعت بالجلسة السابقة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمة التي تاجرت بشرف وعرض أولادها من أجل الحصول على المال.