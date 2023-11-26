الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. الحكم على البلوجر "أم زياد" بتهمة الاتجار بالبشر

هيئة المحكمة برئاسة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم

تصدر بعد قليل محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمةحكمها في قضية هبه السيد صاحبة قناة ( أم زياد) ونجلها المتهم الثاني، وذلك بتهمة الاتجار بالبشر وإستغلال أطفالها تجاريا بالنسبة للمتهمة الأولى وتعريضهم للخطر هي وزوجها الهارب وبالنسبة للمتهم إشتراكه في ذات الجرائم مع والدته المتهمة الأولى وهتك عرض شقيقته.

هيئة المحكمة

يصدر الحكم  بعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر اشرف حسن.

وكانت المحكمة قد إستمعت بالجلسة السابقة لمرافعة النيابة العامة في القضية وبجلسة اليوم استمعت لمرافعة الدفاع الذي اقتصر في دفاعه على طلب إستعمال الرأفة للمتهمة ونجلها.

تفاصيل قرار الإحالة 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبة سيد إبراهيم أحمد

والمتهم محمد حمدى عبد المجيد أحمد - السن ١٨ - طالب بالصف الثالث الثانوي -والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى _ هارب _

لأنهم في الفترة من عام ٢٠١٨ حتى ٢٩-٤-٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية.

ارتكبوا الجرائم الآتية:

أولا: المتهمة الأولى: هبة سيد الشهيرة بأم زياد

١-ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجني عليهم / هبة حمدي عبد المجيد، زياد حمدي عبد المجيد، إيلين حمدي عبد المجيد، حبيبة حمدي عبد المجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حسابا تھا بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.

البلوجر هبة السيد قناة ام ذياد أشكال الاتجار بالبشر المستشار سامح عبد الحكم

مواد متعلقة

مفأجاة في قضية البلوجر هبة السيد صاحبة قناة "أم زياد"

الأكثر قراءة

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

50 مليون جنيه.. إحالة مالك صيدليات شهير فى كسب غير مشروع للجنايات

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

حبس المتهم بنشر صور فتاة لابتزازها فى المعصرة

بداية التعاملات الأسبوعية| استقرار أسعار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشوكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

شهيد خامس و5 إصابات فى قصف طائرة مُسيرة للاحتلال منزلًا فى مخيم جنين