الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حفل إطلاق الجزء الثاني لكتاب "القاهرة مؤرخة" بمكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

تستضيف مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة بشارع النيل، في الخامسة والنصف مساء الجمعة المقبل الأول من ديسمبر، الأمسية الثقافية لإطلاق الجزء الثاني لكتاب القاهرة مؤرخة.

تفاصيل إطلاق الجزء الثاني لكتاب “القاهرة مؤرخة”  

ويحل المعماري دكتور زار الصياد، في ضيافة مكتبة مصر العامة، في الخامسة والنصف، مساء يوم الجمعة المقبل، في أمسية لإطلاق وتوقيع ومناقشة الجزء الثاني من كتاب “القاهرة مؤرخة”، والصادر في جزئيه عن دار العين للنشر.

تعقد الأمسية التي تستضيفها مكتبة مصر العامة، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، وتتضمن الأمسية أيضا، عرض فيلم وثائقي قصير من إنتاج مبادرة سيرة القاهرة يُشارك فيه عدد من المؤلفين والباحثين المشاركين في تأليف الكتاب، للحديث عن فصوله.

ويتكون كتاب القاهرة مؤرخة، من جزئين الجزء الأول بعنوان “فقرات من تاريخ وعمران المدينة عبر الزمن”، أما الجزء الثاني فعنوانه “مشاهد من ثقافة وتمثيل المدينة عبر الزمن”، والكتاب من إعداد وتقديم وتحرير دكتور نزار الصياد.

ويضم كتاب “القاهرة مؤرخة”، مجموعة من الفصول التي تغطي القاهرة كمدينة مؤرخة وممثلة، اشترك فيه مجموعة كبيرة من مؤرخي وكتاب القاهرة القديمة والمعاصرة.

وبحسب المعماري دكتور نزار الصياد”، استغرق إعداد كتاب “القاهرة مؤرخة” ثلاث سنوات من العمل مع 20 مؤلف مشارك ‏من 10 تخصصات مختلفة.

ويحتوي  الجزء الثاني من كتاب “القاهرة مؤرخة”، موضوعات: “مشاهد من ثقافة المدينة وتمثيلها في الأدب والفن” د. نزار الصياد. “أقدم الصور الموسومة للعمارة الإسلامية في القاهرة” دكتورة دوريس أبو سيف. “تمثيل القاهرة في خرائط الحملة الفرنسية على مصر” (1798-1801) دكتور عاطف معتمد عبد الحميد.

“القاهرة في مطلع القرن الثامن عشر.. قراءة في مذكرات القنصل الفرنسي بنوا دي-مايّيهد” لـ رضوي زكي‏. “القاهرة كمرآة للذات وملاذ من الجنون: المدينة في كتابات چيرار دو نيرڤال” دكتورة هالة فودة.

“ قراءة القاهرة في مرآة باريس.. كتابات بعض أدباء القرن التاسع عشر” دكتورة كندة سماره. “القاهرة في المعارض الدولية في القرن التاسع عشر” دكتور مجيب الرحمن أبو عامر. “القاهرة بعيون أمينة.. ‏رؤية المدينة في رواية بين القصرين لنجيب محفوظ” دكتور محمد سلامة. “القاهرة على شاشة السينما … صورة المدينة خلال قرن من الحداثة”د. نزار الصياد.

“أفق القاهرة.. المدينة مصورة” للمهندس كريم بدر. “‏كلام أهل القاهرة.. الثقافة الغير ملموسة ‏للمدينة” للباحث أحمد عثمان الخولي. و"‏قاهرة الأولياء.. التخيل الشعبي للمدينة" للباحث ‏عبد العظيم فهمي.

القاهرة مؤرخة مكتبة مصر العامة دكتور نزار الصياد دار العين للنشر مبادرة سيرة القاهرة

مواد متعلقة

أبرزها "حب الوطن".. تعرف على وصايا الفنان عماد حمدي لنجله

29 نوفمبر.. انطلاق ملتقى الشعر العربي بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية

الأكثر قراءة

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

هتك عرض شقيقته أكثر من مرة.. محطات قضية "أم زياد" والتهم الموجهة للمتورطين

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

الثانية خلال أيام.. احتجاز ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

ملابسها خليعة.. الراقصة حورية من "الساحل الشرير" للمحاكمة

سقوط سائقان بحوزتهما جوال من خام الذهب في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس