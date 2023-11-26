حفل إطلاق الجزء الثاني لكتاب "القاهرة مؤرخة" بمكتبة مصر العامة

تستضيف مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة بشارع النيل، في الخامسة والنصف مساء الجمعة المقبل الأول من ديسمبر، الأمسية الثقافية لإطلاق الجزء الثاني لكتاب القاهرة مؤرخة.

تفاصيل إطلاق الجزء الثاني لكتاب “القاهرة مؤرخة”

ويحل المعماري دكتور زار الصياد، في ضيافة مكتبة مصر العامة، في الخامسة والنصف، مساء يوم الجمعة المقبل، في أمسية لإطلاق وتوقيع ومناقشة الجزء الثاني من كتاب “القاهرة مؤرخة”، والصادر في جزئيه عن دار العين للنشر.

تعقد الأمسية التي تستضيفها مكتبة مصر العامة، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، وتتضمن الأمسية أيضا، عرض فيلم وثائقي قصير من إنتاج مبادرة سيرة القاهرة يُشارك فيه عدد من المؤلفين والباحثين المشاركين في تأليف الكتاب، للحديث عن فصوله.

ويتكون كتاب القاهرة مؤرخة، من جزئين الجزء الأول بعنوان “فقرات من تاريخ وعمران المدينة عبر الزمن”، أما الجزء الثاني فعنوانه “مشاهد من ثقافة وتمثيل المدينة عبر الزمن”، والكتاب من إعداد وتقديم وتحرير دكتور نزار الصياد.

ويضم كتاب “القاهرة مؤرخة”، مجموعة من الفصول التي تغطي القاهرة كمدينة مؤرخة وممثلة، اشترك فيه مجموعة كبيرة من مؤرخي وكتاب القاهرة القديمة والمعاصرة.

وبحسب المعماري دكتور نزار الصياد”، استغرق إعداد كتاب “القاهرة مؤرخة” ثلاث سنوات من العمل مع 20 مؤلف مشارك ‏من 10 تخصصات مختلفة.

ويحتوي الجزء الثاني من كتاب “القاهرة مؤرخة”، موضوعات: “مشاهد من ثقافة المدينة وتمثيلها في الأدب والفن” د. نزار الصياد. “أقدم الصور الموسومة للعمارة الإسلامية في القاهرة” دكتورة دوريس أبو سيف. “تمثيل القاهرة في خرائط الحملة الفرنسية على مصر” (1798-1801) دكتور عاطف معتمد عبد الحميد.

“القاهرة في مطلع القرن الثامن عشر.. قراءة في مذكرات القنصل الفرنسي بنوا دي-مايّيهد” لـ رضوي زكي‏. “القاهرة كمرآة للذات وملاذ من الجنون: المدينة في كتابات چيرار دو نيرڤال” دكتورة هالة فودة.

“ قراءة القاهرة في مرآة باريس.. كتابات بعض أدباء القرن التاسع عشر” دكتورة كندة سماره. “القاهرة في المعارض الدولية في القرن التاسع عشر” دكتور مجيب الرحمن أبو عامر. “القاهرة بعيون أمينة.. ‏رؤية المدينة في رواية بين القصرين لنجيب محفوظ” دكتور محمد سلامة. “القاهرة على شاشة السينما … صورة المدينة خلال قرن من الحداثة”د. نزار الصياد.

“أفق القاهرة.. المدينة مصورة” للمهندس كريم بدر. “‏كلام أهل القاهرة.. الثقافة الغير ملموسة ‏للمدينة” للباحث أحمد عثمان الخولي. و"‏قاهرة الأولياء.. التخيل الشعبي للمدينة" للباحث ‏عبد العظيم فهمي.