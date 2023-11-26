الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يُطلق مسابقة حافز الابتكار لطلاب الجامعات المصرية

النوابغ والمبتكرين
النوابغ والمبتكرين

 

أطلق  صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024  والتي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولًا لتحديات التنمية في مصر، برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 

ومن جانبه، أكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المسابقة تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة، ونشر ثقافة الابتكار ريادة الأعمال بين الطلاب، مشيرًا إلى أن الصندوق يحرص دائمًا على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي.

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وأشار د.ضياء خليل إلى أن المسابقة تقدم العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، منها الدعم المادي المقدم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ للمشاريع، والذي يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، وتقديم برامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد؛ لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار، بالإضافة إلى فرصة مشاركة الطلاب في مسابقات دولية.

شروط التقديم في المسابقة بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

ومن جانبه، أشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أنه يُشترط للتقديم في المسابقة أن يستوفي الفريق المتقدم عددًا من الشروط، من بينها أن يكون الفريق مقيدًا رسميًّا بإحدى الجامعات المصرية، وأن يقدم الفريق خطاب ترشيح رسمي من الجامعة التابع لها، مؤكدًا أن الموعد النهائي للتقديم هو 8 ديسمبر 2023 موضحًا أنه يُمكن ت للطلاب معرفة كل التفاصيل الخاصة بالمسابقة من خلال الرابط التالي:

‏https://ic24.untapcompete.com/

 

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