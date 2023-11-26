الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الصحة: نستعد لتفعيل المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحى الشامل

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن: محافظي المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل سبب في نجاح المشروع، ورأيت بنفسي عندما يكون المسئول الأول في المحافظة هو من يشرف بنفسه على المنظومة، ويتأكد من استدامتها، مما يساهم في دفع نجاح المنظومة على مستوى تطبيقه للمواطنين.

لدينا أكثر من 53 مستشفى و360 وحدة 

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته بالملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد أنه: لدينا أكثر من 53 مستشفى وأكثر من 360 وحدة ومركز رعاية أساسية بمحافظات المرحلة الأولى، وهو رقم ضخم جدًا لإعداد الخدمات، حيث نقدم أكثر من 30 مليون خدمة لـ4.9 مليون مواطن بالمنظومة.

وتابع: التحدي الحقيقي هو المرحلة المقبلة، ويكون الاحتفال المقبل بمحافظات المرحلة الثانية، لافتًا إلى أنه تم تحديد 6 محافظات جدد للمرحلة الثانية، وسيتم الإعلان عنها بداية العام المقبل، وسيتم الاستعداد لتفعيل المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الصحة إلى أن محافظات المرحلة الأولى عدد سكانها ليس كبيرًا، ولكن التحدي الأكبر سيكون بتواجدنا في محافظات مساحتها كبيرة، وعدد سكانها كبير، وهذا التحدي نستطيع أن نقيس عليه نجاح المنظومة، مؤكدًا أن إجراءات الميكنة والرقمنة سهلت العمل على الوزارة خلال المرحلة الثانية.

منظومة التأمين الصحي الشامل وزير الصحة محافظين المرحلة الأولى المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل المرحلة الاولي التأمين الصحي

مواد متعلقة

تاج الدين: نعمل على رفع كفاءة أساس تقديم الخدمات الطبية

عرض افتتاحي للملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية

شئون الأسرى: قلقون بشأن 3300 معتقل جديد فى سجون الاحتلال.. ونرفض التسويف الإسرائيلى

سارة بدر: مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" تتناول سبل إعلاء السلام

"القاهرة الإخبارية": حماس تستعد لإطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين بعد ساعة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

الدفاع المدنى بغزة يطلب تزويده بمعدات لانتشال الجثامين من أسفل الأنقاض

شئون الأسرى: إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 12 إسرائيليًا

الأكثر قراءة

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

واشنطن بوست: حماس ستنهى مسيرة نتنياهو السياسية بأسوأ طريقة

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. قرار وزارى بإبعاد 4 أجانب إلى خارج البلاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية