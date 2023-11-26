وزير الصحة: نستعد لتفعيل المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحى الشامل

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن: محافظي المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل سبب في نجاح المشروع، ورأيت بنفسي عندما يكون المسئول الأول في المحافظة هو من يشرف بنفسه على المنظومة، ويتأكد من استدامتها، مما يساهم في دفع نجاح المنظومة على مستوى تطبيقه للمواطنين.

لدينا أكثر من 53 مستشفى و360 وحدة

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته بالملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد أنه: لدينا أكثر من 53 مستشفى وأكثر من 360 وحدة ومركز رعاية أساسية بمحافظات المرحلة الأولى، وهو رقم ضخم جدًا لإعداد الخدمات، حيث نقدم أكثر من 30 مليون خدمة لـ4.9 مليون مواطن بالمنظومة.

وتابع: التحدي الحقيقي هو المرحلة المقبلة، ويكون الاحتفال المقبل بمحافظات المرحلة الثانية، لافتًا إلى أنه تم تحديد 6 محافظات جدد للمرحلة الثانية، وسيتم الإعلان عنها بداية العام المقبل، وسيتم الاستعداد لتفعيل المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير الصحة إلى أن محافظات المرحلة الأولى عدد سكانها ليس كبيرًا، ولكن التحدي الأكبر سيكون بتواجدنا في محافظات مساحتها كبيرة، وعدد سكانها كبير، وهذا التحدي نستطيع أن نقيس عليه نجاح المنظومة، مؤكدًا أن إجراءات الميكنة والرقمنة سهلت العمل على الوزارة خلال المرحلة الثانية.