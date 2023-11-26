المطران شامي يشارك في لقاء الخريجين والمتزوجين بالأنافورا

شارك، سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، في لقاء عدد من الخريجين، والمتزوجين، بالأنافورا.

بحضور يسوع نتخطى كل مخاوفنا

جاء ذلك بمشاركة الأب رامز قلليني، مرشد المجموعة، حيث ألقى سيادة المطران محاضرة بعنوان "بحضور يسوع نتخطى كل مخاوفنا".

وايضا تحت رعاية وحضور المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، أقيمت فعاليات اليوم الروحي لكنائس القاهرة، والإسكندرية، وذلك بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

وأقيم اليوم تحت شعار "هلموا ننطلق مع مريم لاتباع يسوع المسيح حتى نكون رسلًا لسلامه"، بمشاركة الأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان، والأرشمندريت جورج فراس، راعي كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، والأب سليمان كشاشا الملخصي.

وتضمن اليوم الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي، بساحة الدير، السجود أمام القربان المقدس، المحاضرات المتنوعة، بالإضافة إلى المشاركات المختلفة.

وفي كلمته، أوضح المطران، شعار اليوم "هلموا ننطلق مع مريم لاتباع يسوع المسيح حتى نكون رسلًا لسلامه".

واحتفل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بعيد سيدة الأيقونة العجائبية للآباء اللعازريين، وذلك بكنيستها، بالسبع بنات، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال الأب رمزي جريج، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب سمعان جميل، راعي الكنيسة، ورئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات وكل شعب الكنيسة.

وألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "ساعتي لم تأت بعد"، مقدمًا التهنئة إلى شعب الكنيسة، بهذه المناسبة حيث قال الأب المطران: الأيقونة العجائبية دائمًا معانا، لتحفظنا في أمور حياتنا.