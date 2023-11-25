اليوم السبت.. عيد الشهيد أبي سيفين في الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد مركوريوس، واستشهد القدّيس مركوريوس في قيصرية الكبادوك وفي عهد الإمبراطور داكيوس (249-251) ويعرف في مصر بأبي سيفين.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ الإيمان هو باب الأسرار. ما تمثّله الأشياء المحسوسة بالنّسبة لأعين الجسد، يقابله الإيمان بالنّسبة لأعين النّفس الخفيّة. يقول الآباء -ولكلّ منهم رؤيته الخاصّة في هذا المجال- أنّه كما لجسدنا عينان، كذلك لدينا عينان روحيّتان لنفسنا. فبواسطة العين الأولى نرى أسرار مجد الله المخفيّ في كائنات خلقه، أي قوّته وحكمته وعنايته الإلهيّة الأبديّة الّتي تحيطنا والّتي نفهمها حين نستدرك عظمة الله الّتي يُسيِّرنا من عُلاهَا. وبواسطة العين نفسها، نتأمّل أيضًا القوّات السّماويّة والملائكة، "نُظَرائِنا في الخدمة"

غير أنّنا، بواسطة عين الإيمان الأُخرى، سنتأمّل مجد طبيعة الله المقدَّسة، حين يسمح بأن يُدخلنا إلى قلب أسراره الرّوحيّة ويفتح أذهاننا على محيط الإيمان الشّاسع.

من جهة أخرى، نظمت اللجنة المسؤولة عن احتفال الذكرى الخمسين بعد المائة، لميلاد القديسة تريزا الطفل يسوع، مسابقة لرسم أيقونة القديسة تريزا، بالاشتراك مع بعض المعالم المصرية.

أشرف على المسابقة الأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي، كما تم إعلان توزيع الهدايا التذكارية على الفائزين، خلال صلاة القداس الإلهي، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

وترأس الذبيحة الإلهية الأب مخول فرحا، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، بمشاركة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام الحالي للرهبنة، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي.

شارك أيضًا الأب كيرلس مقار الكرملي، راعي الكنيسة، والأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملي، بالإضافة إلى الأب زكريا حربي الكرملي.

وأيضا في إطار اهتمام كلية العلوم الدينية، بالسكاكيني، بالتكوين الإنساني، والروحي للطلاب، ترأس الأب عماد كميل، مدير الدروس بالكلية، صلاة القداس الإلهي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، كما هو معتاد.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، وطلبة وطالبات الكلية، حيث ألقى الأب عماد عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "في البدء كان الكلمة".