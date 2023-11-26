الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إلغاء مقلب مخلفات صلبة بعيدًا عن الكتلة السكنية بقرية بني مر الفتح بأسيوط

إزالة مركز المخلفات
إزالة مركز المخلفات الصلبة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات رفع المخلفات والقمامة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية والعمل على الارتقاء بمستوى النظافة والمظهر الحضاري للشوارع والميادين، فضلًا عن إلغاء نقاط التجميع ومقالب المخلفات الصلبة بالمناطق السكنية للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل وتوفير بيئة ملائمة لهم دون تلوث عن طريق التخلص الآمن للمخلفات الصلبة.

إلغاء ونقل عدد من مقالب المخلفات الصلبة

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وإدارة البيئة بالمحافظة والوحدات المحلية وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية والقروية وهو ما أسفر عن إلغاء ونقل عدد من مقالب المخلفات الصلبة بعيدًا عن الكتلة السكنية.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بإلغاء المقلب الوسيط للمخلفات البلدية والصلبة في نقطه تجمع خلف مساكن دوار العمدة بقرية بني مر وتم رفع المخلفات المتركمه بالمكان بمعدات الوحدة المحلية بالقرية على أن يتم وضع كمية من الطمي بالمكان ليكون لتهيئته للتشجير ليكون مكان صديق للبيئة فضلًا عن رفع مقلب المصفايا وتسوية الطريق.

جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ومحمد عبد الحميد مدير إدارة المخلفات الصلبة بمدينه الفتح، واحلام أحمد سيد مسئولة التوعية والتواصل بالمحافظة، ودرويش أحمد مسئول الرصد والمتابعة، وبدر أحمد مدير التشغيل وباستخدام معدات الوحدة المحلية للقرية وذلك بناءًا على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالغاء نقاط التجمع للمخلفات الصلبه وخلق مكان صديق للبيئة.

وأضاف اللواء عصام سعد أن هذا يأتي في إطار حرص المحافظة لتوفير بيئة مناسبة وملائمة للمواطنين وتوفير مناخ صحي لهم ضمن خطة المحافظة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملات رفع المخلفات والقمامة الإرتقاء بمستوي النظافة المظهر الحضاري للشوارع والميادين إلغاء نقاط التجميع مقالب المخلفات الصلبة المناطق السكنية

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