أسيوط تبدأ تركيب "إنترلوك" بـ15 شارعا وحارة في القوصية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جاري تركيب بلاط الإنترلوك بأكثر من 15 شارع وحارة من الشوارع الضيقة بمدينة القوصية التي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف وتركيب بلاط الإنترلوك، وفي إطار الخطة الشاملة التي تنتهجها المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والعمل على إحداث نقلة نوعية بها لتسهيل حركة مرور المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد اللواء عصام سعد تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تجربة تركيب بلاط الانترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة والحواري والأزقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

من جهته، أوضح اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه جاري بدء الأعمال بأكثر من 15 شارع وحارة بمدينة القوصية بتفرعات شارع مهران سيلم وشارع مسجد عوض بهجات وتفرعات شارع الجناين بمدينة القوصية، وهي عبارة عن شوارع يقل عرضها عن ٦ أمتار، لتحقيق سهولة التحرك فيما بينها، مشيرا إلى إنه كلف مصطفى عرابي، نائب رئيس المركز، بالإشراف على الأعمال مع المهندس محمد عبد الناصر، مندوب مديرية الطرق، حتى يتم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بهذه الشوارع، منوها إلى أنه تم الانتهاء من 25 شارعا وحارة بمنطقة عمر والسينما وتفرعات شارع صلاح سالم وشارع الوحدة العربية وتفرعات شارع الجناين وشارع العاشر من رمضان، والعمل مستمر ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام 2023-2024 لتوفير أكبر قدر من الخدمات لكافة للمواطنين بدائرة مركز ومدينة القوصية دون تمييز.

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك

تركيب بلاط انترلوك