الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باكستان تعلن إصابة شخص آخر بـ"حمى القرم والكونغو" النزفية في كراتشي

حمى القرم
حمى القرم

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، أنه تم تشخيص إصابة شخص آخر بمرض "حمى القرم والكونغو" النزفية في كراتشي.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الأحد، أن المريض-52 عاما- وهو من سكان بلدة "الاتحاد"، والذي تم نقله إلى مركز "جناح" الطبي للدراسات العليا، قبل يومين، ثبت إصابته بمرض "حمى القرم والكونغو" النزفية.

وأضافت الصحيفة أن المريض كان يربي عنزة، لمدة شهر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم نقل إجمالي 17 مريضا، من بينهم مشتبه بإصابتهم بالمرض ومرضى ثبت إصابتهم بالمرض، إلى كراتشي.

ومن بين هؤلاء، توفى اثنان وتعافى الآخرون.

يذكر أن كراتشي سجلت في عام 2023 ثلاث إصابات محلية بالمرض الفيروسي، الذي ينقله القراد، ووفاة شخص واحد.

حمى القرم– الكونغو النزفية

وينتقل فيروس حمى القرم– الكونغو النزفية إلى البشر إما عن طريق لدغة القرادات أو بالاتصال المباشر بدم أو أنسجة الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو بعده مباشرة. وقد ظهرت معظم الحالات بين صفوف العاملين في صناعة تربية الماشية، مثل العمال الزراعيين وعمال المجازر والأطباء البيطريين.

وينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى. وقد ينتقل الفيروس أيضًا إلى المرضى في المستشفيات نتيجة سوء تعقيم المعدات الطبية وإعادة استخدام الإبر وتلوث اللوازم الطبية.

وتظهر أعراض المرض فجأة، ومنها الحمى وآلام العضلات والدوخة وآلام الرقبة وتَيَبُّسها وآلام الظهر والصداع والتهاب العيون والحساسية للضوء. ومن الأعراض التي قد تظهر في بداية الإصابة بالفيروس الشعور بالغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والتهاب الحلق، تليها تقلبات مزاجية حادة وارتباك. وقد يحل محل هذا التَهَيُّج الشعور بالنعاس والاكتئاب والتراخي بعد يومين إلى أربعة أيام، وقد تتركز آلام البطن في الربع العلوي الأيمن مع حدوث تضخم ملحوظ في الكبد.

السلطات الصحية الباكستانية الكونغو حمى القرم الكونغو النزفية النعاس

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