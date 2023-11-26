بتنسيق مصرى.. وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولى تزور الجانب الفلسطينى من معبر رفح

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن لولوة الخاطر، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب المصري، تزور الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.

وفي وقت سابق، استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، لولوة الخاطر وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها لإيصال المساعدات القطرية لمطار العريش ومعبر رفح.



من جانبها، أكدت لولوة الخاطر حرص قطر الكامل على التنسيق والعمل مع مصر في إطار وحدة الهدف الخاص بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والرفض الكامل لتهجير الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع أو خارجه، وضرورة النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع دون شروط أو معوقات.

كما أعربت عن استعداد قطر للتنسيق الوثيق مع مصر من أجل تنفيذ قرار القمة العربية/ الإسلامية الأخير، وحرص وزير خارجية قطر على المشاركة مع أشقائه أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من جانب القمة لتنفيذ المهام الخاصة بالتواصل مع الدول المؤثرة والضغط الدولي من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.