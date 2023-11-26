مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد سيدة الأيقونة العجائبية بكنيستها بالإسكندرية

احتفل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بعيد سيدة الأيقونة العجائبية للآباء اللعازريين، وذلك بكنيستها، بالسبع بنات، بالإسكندرية.

وشارك في الاحتفال الأب رمزي جريج، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب سمعان جميل، راعي الكنيسة، ورئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وشعب الكنيسة.

وألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "ساعتي لم تأت بعد"، مقدمًا التهنئة إلى شعب الكنيسة، بهذه المناسبة، حيث قال الأب المطران: الأيقونة العجائبية دائمًا معانا، لتحفظنا في أمور حياتنا.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

مدة صوم الميلاد 2023

قال الأب يوحنا زكريا نصر الله، راعى كنيسة السيدة العذراء للكاثوليك في جزيرة «الخزندارية» التابعة لمركز طهطا بسوهاج، فى بحث على موقع الكنيسة الكاثوليكية، أن مدة صوم الميلاد.

منذ أن عُرف هذا الصوم، واستقر الرأي على أن تكون عدد أيامه أربعين يوما حتى يماثل في عدده الأربعين المقدسة، أضافت إليها الكنيسة القبطية الثلاثة أيام التي صامها الأنبا ابرآم بن زرعه السريانــــــي (975-978) – البطريرك “62” من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – والشعب القبطي معه قبل معجزة نقل جبل المقطم، فصار صوم الميلاد في الكنيسة القبطية 43يومأ، عدله البابا غبريال الثامن كما رأينا وجعله 28 يوما فقط، إلا أن الكنيسة عادت بعد وفاته إلى المدة المحددة سابقا 43 يوما، بينما ظل في باقي الكنائس أربعين يوما فقط.