رفع الوصلات الخلسة لمياه الشرب بمركز ناصر في بني سويف

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف والعضو المنتدب، اليوم الأحد، استمرار أعمال لجان الخلسة على مستوى الفروع تحت إشراف رئيس القطاع التجاري؛ لمنع أي تعدٍ غير قانوني يحدث من قبل المواطنين على شبكات المياه ومتابعة ما تم عمله من مخالفات ومحاضر بكل الطرق القانونية التي تحافظ على حقوق الشركة كاملة.

قامت إدارة الخلسة بالشركة بقطع الوصلات الخلسه بجميع بمركز ناصر، ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لرفع الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات القانونية، لتستطيع الشركة القيام بدورها على الوجه الأمثل، وتوعية المواطنين بالأثار السلبية للتعدي علي خطوط المياه أو الصرف الصحي دون الرجوع للشركة ومدي تأثيرها علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث نوهت الشركة أنه في حال وجود أي مخالفات الأتصال بالخط الساخن من هاتف أرضي أو محمول على ١٢٥.