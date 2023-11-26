بـ 27 جنيها.. أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة فى القاهرة والجيزة

اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتوفير السلع الاستراتيجية، من بينها السكر، بأسعار مخفضة، وذلك للتسهيل على المواطنين في الحصول على السلع، ومنعًا لاستغلال التجار.

وأطلقت الحكومة مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بمنافذ بيع السلع والمحال والسوبر ماركت، لإتاحته أمام المواطنين بأسعار مخفضة.

وحددت المبادرة سعر السكر للمواطنين بـ27 جنيها، وذلك لمدة 6 أشهر، بينما يصل سعر كيلو السكر في التموين لحاملي البطاقات التموينية عند 12.60 جنيه.

أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة

ووفقًا للمبادرة، فقد حددت الحكومة مجموعة من المنافذ التي تتوفر فيها سلع المبادرة بأسعار مخفضة، والتي جاءت من بينها منافذ في القاهرة والجيزة، وذلك على النحو التالي:

مجمع الأورمان بشارع حديقة الأورمان بالجيزة.

مجمع العجوزة 41 شارع الدكتور شاهين ناصية محجوب ثابت.

مجمع سوق أحمد عرابي 9 شارع أحمد عرابي بالمهندسين بالجيزة.

مجمع حسن صبري 13 شارع حسن صبري بالزمالك.

مجمع جواد حسنى 2 شارع جواد حسنى باب اللوق.

مجمع قصر المشتهى 48 شارع المنيل بالقاهرة.

مجمع الفلكي 14 شارع الفلكي بالقاهرة.

مجمع التوفيقية 2 أحمد عرابى شارع التوفيقية المهندسين.

مجمع سكة راتب 20 سكة راتب الحلمية بالقاهرة.

مجمع الملك الصالح 167 شارع كورنيش النيل مصر القديمة.

مجمع المتحف الزراعي شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

مجمع البحوث شارع التحرير أمام كلية رياض الأطفال بالدقي.

مجمع البالون خلف مسرح البالون.

مجمع المحاربين 19 شارع الفالوجا العجوزة.

مجمع المعادي حرية 15 شارع المعادى ميدان الحرية.

مجمع طرة بجوار محطة مترو طرة البلد.

مجمع حدائق حلوان شارع لطفى حدائق حلوان.

مجمع سوق حلوان 22 شارع حيدر باشا حلوان.

مجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد بالقاهرة.

مجمع الدقي 20 شارع المساحة الدقي بالجيز.

مجمع المناسترلى عمارات الخطيب أمام القرية الفرعونية بالجيزة.

مجمع ميدان الجيزة بجانب سينما فانتازي.

مجمع سليمان جوهر 18 شارع سليمان جوهر الدقي.

مجمع العمرانية شارع ترعة الزمر بجوار فيلا لطيف الهرم.

مجمع جامعة الدول العربية بـ 19 شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

مجمع الضرائب 14 شارع الكوثر متفرع من شارع جامعة الدول العربية.

مجمع هارون 15 شارع هارون بالدقي.

مجمع القدس شارع الحجاز من شارع سوريا المهندسين.

مجمع الهرم 8 شارع جيهان نشأت الهرم.

مجمع نادي الصيد بجوار النادي بالدقي.

مجمع برج المعادي بالمعادي.

مجمع أحمد عرابي إمبابة 4 شارع بشندي بجوار قسم إمبابة.

مجمع دار السلام 5 شارع الفيومي بدار السلام.

مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب.

مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق.

مجمع استراند 182 شارع نوبار عمارة استراند بالقاهرة.

مجمع الحلمية الجديدة 11 شارع إبراهيم باشا الحلمية.

مجمع كوبرى الزمالك 157 شارع 26 يوليو الزمالك.

مجمع مجلس الأمة 24 شارع على عبد اللطيف مجلس الأمة.

مجمع كوبرى الجامعة 15 شارع المنيل.مجمع وهدان 18 شارع متحف المنيل.

مجمع المقطم بميدان النافورة المقطم.

مجمع المعادى محطة تقاطع شارع 9 مع مصطفى كامل بالمعادى.

مجمع كوبرى الجلاء 4 شارع السد العالي ميدان فينى.

مجمع معروف عمارة أ شارع محمد حلمي قصر النيل.

مجمع الصحفيين 7 شارع إسماعيل الحبروك الصحفيين.

مجمع حلوان شريف شارع شريف حلوان.

مجمع المنيرة 10 شارع إسماعيل سرى المنيرة.

مجمع الدراسة 5 شارع المنصورية الدراسة.

مجمع باب الخلق 25 شارع بورسعيد القاهرة.

مجمع ناصر حلوان شارع عبد العزيز مساكن مصر حلوان.