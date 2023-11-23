27 جنيهًا للكيلو.. سيارات متنقلة تجوب الإسكندرية لتوفير السكر بالأماكن النائية (صور)

دفعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، بسيارات متنقلة سعة السيارة 5 أطنان للأماكن النائية بجميع أحياء الإسكندرية، لبيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة ومبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع وتوفير السلع الأساسية بالمناطق النائية والأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهل المواطنين.

8 سيارات متنقلة بأحياء الإسكندرية

وتواجدت سيارات مديرية التموين لتوفير سلعة السكر للمواطنين في المناطق التالية: “خورشيد بحي المنتزة أول، وقرى المعمورة بحي المنتزة ثان، وقرى أبيس 10 بجوار مديرية التربية والتعليم بحي شرق، وقرى أبيس 7 و8 بحي وسط، وبشاير الخير بحي غرب، وقرى النهضة بالعامرية أول، وقرى البنادر وبغداد بحي العامرية ثان، وقرى مركز ومدينة برج العرب”.

وفي السياق، تواصل مبادرة خفض أسعار السلع بالإسكندرية توفير كميات من السلع الأساسية للمواطنين بجميع انحاء المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تنتشر المبادرة في 230منفذ متنوع لبيع السلع بجميع انحاء المدينة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المبادرة التي ترفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك في إطار توجيهات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم تخفيضات تصل من 15 إلى 25٪ على 7 سلع أساسية هى (الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس).

وأشار إلى أن منافد مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، في الإسكندرية بلغت 230 منفذً من ضمنهم 81 مجمع استهلاكي، و6 سلاسل تجارية كبري تضم 80 فرع، و97 منفذ تابع للقوات المسلحة، و46 منفذ من منافذ الداخلية، مع العمل على التنسيق لزيادة أعداد المنافد المشاركة.