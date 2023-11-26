الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لمنع الاحتفال بالإفراج عنها.. الاحتلال يداهم منزل الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص

إسراء الجعابيص
إسراء الجعابيص

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" لقطات مصورة توثق لحظة مداهمة قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الأسيرة الفلسطينية المحررة إسراء الجعابيص، وذلك لمنع أي احتفالات بتحريرها وعودتها لمنزلها في القدس المحتلة.

وحكمت إسرائيل على الجعابيص بالسجن لمدة 11 سنة قضت منها ثماني سنوات، وخرجت مساء السبت، بصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل.

واتُهمت جعابيص بمحاولة قتل جندي إسرائيلي، بعد انفجار أسطوانة غاز كانت تحملها في مركبتها قرب حاجز عسكري في أكتوبر  2015.

وقد أدى الانفجار إلى إصابة إسراء بحروق مباشرة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، غطت نحو 60 في المئة من جسدها، ما أدى إلى تشوهات في ووجهها ويديها وصدرها وتآكل 8 أصابع من يديها، والتصاق للأذن مع الرأس والوجه.

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لمنع الاحتفال بالإفراج عنها.. الاحتلال يداهم منزل الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص

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