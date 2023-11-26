"مياه الإسكندرية" تنظم مؤتمر "انزل وشارك.. صوتك مستقبلك” لتوعية العاملين بالمشاركة الانتخابية

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، مؤتمر "صوتك مستقبلك" تحت شعار "انزل وشارك" لتوعية العاملين بالشركة عن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية الرئاسية في ديسمبر المقبل، تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الجمل وكيل مشيخة الأزهر الشريف، والمستشار أشرف عبد المنعم منسق مؤسسة القادة بالإسكندرية.

واستهل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية بكلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور، ثم تحدث الدكتور إبراهيم الجمل وكيل مشيخة الأزهر الشريف، استهدفت تحفيز العاملين بالشركة عن أهمية المشاركة الإيجابية فى التصويت والإدلاء بأرائهم خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة، إيمانًا منا بدور مصرنا الحبيبة ومكانتها بين الشعوب، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي للعاملين مشاركًا في التحول الديمقراطي الذى تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كما أكد المستشار أشرف عبد المنعم منسق مؤسسة القادة بالإسكندرية، خلال كلمته على أهمية مصر الاستراتيجية وكونها دولة محورية وهامة للمنطقة وللعالم أجمع، مشددًا على أن مصر دولة ذات سيادة سياسية واقتصادية وأنها دائمًا مستهدفة من أعدائها على مر التاريخ واستعرض عملية التضليل التي يتعرض لها الشعب المصري في عرض وإيصال المعلومات والحقائق.

كما أكد المهندس أحمد جابر رئيس مياه الإسكندرية، أننا نمر حاليًا بمرحلة حساسة وشديدة الخطورة في عمر بلدنا الحبيب وأهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة لما له من نفع على الدولة والشعب والوقوف صفا واحدًا ويدً بيد في مواجهة كافة الصعوبات والتحديات الراهنة للنهوض بمصر والوطن من أجل دعم الإستقرار والأمن.

الجديد بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تنطلق أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل بجميع انحاء الجمهورية.

مؤتمر انزل شارك بمياه الإسكندرية

مؤتمر انزل شارك بمياه الإسكندرية

مؤتمر انزل شارك بمياه الإسكندرية