الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلى على ميدياما فى دورى أبطال أفريقيا

مارسيل كولر
مارسيل كولر

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “بدأنا المباراة بشكل جيد وخلقنا العديد من الفرص، ولكن لم نسجل أهدافًا، وسمحنا للمنافس بأن يخلق الفرص، وذلك بسبب بعض التسرع في فقد الكرة، وخلال الشوط الثاني تحسنا بشكل أكبر واستطعنا التسجيل وتحقيق الفوز”.

وأوضح المدير الفني، أن الفريق أدى تدريبه مكتملا لمدة يومين فقط بسبب المشاركة الدولية للاعبين، لافتًا إلى أنه اعتاد على هذا الأمر خلال مشواره التدريبي.

وشدد كولر على أن ظاهرة إهدار الفرص مستمرة مع الفريق من الموسم الماضي، والذي كان الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف ولكن في نفس الوقت كان الأكثر إهدارًا للفرص، وقد يكون أحد العناصر الملاعب التي يخوض عليها الفريق المباريات باستثناء استاد القاهرة.

وأشار المدير الفني إلى أن التغييرات كان هدفها زيادة الضغط الهجومي وتسجيل الأهداف.

وأشاد كولر بالهدف الذي سجله صلاح محسن، وقدم التهنئة له، كما وجه رسالة له بالاستمرار في تقديم نفس المستوى.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أنه يحاول تجديد دوافع اللاعبين، للاستمرار في حصد البطولات.

اقرأ أيضا.. الأهلى يستهل مشواره فى دور المجموعات بثلاثية فى شباك ميدياما

الأهلي يستهل مشواره في دور المجموعات بثلاثية في شباك ميدياما

استهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

وسجل ثلاثية الأهلي محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في الدقائق 66 و75 و88.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط ليتساوى مع شباب بلوزداد في الصدارة.

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