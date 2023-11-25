ياسر القاضى لـ"الشاهد": رُشحت للوزارة 4 مرات وتوليت المهمة فى حكومة شريف إسماعيل

أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، أنه رشح للوزارة 4 مرات، ولكنه تولى المهمة في حكومة شريف إسماعيل.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تم ترشيحي للوزارة 4 مرات قبل تكليفي بالحقيبة الوزارية، سنة 2015، وتم ترشيحي في الفترة الخاصة ما قبل 30 يونيو، في حكومة المشير طنطاوي، مع المجلس العسكري، مع حكومة الدكتور الجنزوري، ورشحني لوزارتي الاتصالات والاستثمار، واضطررت للاعتذار لأنها كانت مرحلة صعبة".

وأضاف: "قابلت الدكتور الجنزوري في معهد التخطيط بعيدًا عن مجلس الوزراء الذي كانت تحيط به العديد من التظاهرات في هذه الفترة، وقلت له المرحلة صعبة ولن يتم فيها إنجاز وإنها حكومة لتسيير الأعمال، وأنا أفضل أن أكون في حكومة تحقق إنجازات للدولة، وأفضل أن أكون في مكاني وأخدم الدولة عبر وظيفتي، وكانت المرة الأولى أن أرسل اعتذارًا مكتوبًا للدكتور الجنزوري، وكان وسامًا علي صدري أن يتمسك بي الدكتور الجنزوري في حكومته".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.