الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد زايد يكشف آخر مستجدات جهود الهلال الأحمر بشمال سيناء فى ثانى أيام الهدنة

الدكتور خالد زايد،
الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر

كشف الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة  الهلال الأحمر في شمال سيناء، عن آخر مستجدات جهود الهلال الأحمر في شمال سيناء في ضوء اليوم الثاني للهدنة بين إسرائيل وحماس، قائلًا: "إنه بداية من يوم 7 أكتوبر وبداية العدوان على قطاع غزة، ونحرص كهلال أحمر مصري على التعاون مع كافة الزملاء من التحالف الوطني وتحيا مصر وحياة كريمة، وكافة المؤسسات الموجودة على أرض سيناء لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والأصدقاء من جمعيات الهلال والصليب على مستوى العالم". 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، أن حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من مصر يوازي حوالي 20 ألف طن، كما أن المساعدات التي جاءت عبر مطار العريش الدولي من أكثر من 30 دولة، وتقريبًا أكثر من 10 منظمات تقترب من الـ5 آلاف طن.

 

وتابع: "أن المساعدات التي جاءت من مصر تقريبًا تفوق بكثير جدًا حجم المساعدات التي جاءت من الدول الصديقة، وهذا لا يقلل من الجهود التي تقوم بها الدول لإيصال المساعدات وإقامة مستشفيات ميدانية، سواء داخل قطاع غزة أو حتى بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف، الذين يبذلون الكثير من الجهود في استقبال المصابين والجرحى عبر معبر رفح البري الذين يصل عددهم تقريبًا نحو 400 مصاب إلى المستشفيات المصرية؛ منها داخل محافظة شمال سيناء ومنها ما هو خارجها في مستشفيات القاهرة، وكان آخرهم المصابين الذين استقبلهم وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، وجرى نقلهم عبر مطار العريش الدولي، لمستشفيات القاهرة.

خالد زايد الهلال الأحمر شمال سيناء الهدنة بين إسرائيل وحماس طوفان الأقصى

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