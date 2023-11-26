الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات عاطلين بسرق مشغولات ذهبية من عيادة طبية بمدينة نصر

متهمين
متهمين

أمرت نيابة ثالث مدينة نصر، حبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة جنيهات ذهب ومبلغ مالي من داخل عيادة طبيب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمين بارتكابهما للواقعة، وأن أحدهما كان يعمل سابقًا في العيادة وعلى علم باحتفاظ مالكها بمشغولات ذهبية.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مسدس، عدد من الجنيهات الذهب ومبلغ مالي وهاتف محمول من داخل عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهما المسروقات.

وباستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين والمسروقات، واتهمهما بالسرقة.

نيابة ثالث مدينة نصر سرقة تحريات المباحث عيادة طبيب مبلغ مالي

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