الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مالك "مخزن أنابيب" غير مرخص بمنطقة سكنية في مدينة نصر

الأنابيب المضبوطة
الأنابيب المضبوطة

نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على موقع "فيس بوك" يتضمن وجود مخزن أنابيب وسط العقارات السكنية بدون ترخيص.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من (آخر) لقيامه بإدارة مستودع أنابيب فى وسط العقارات السكنية الكائنة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث (بدون ترخيص وغير مدعوم  بوسائل أمن).

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ قرار الغلق الإدارى لمستودع الأنابيب محل الشكوى لمخالفة القانون وقيام مالكه بتشغيله بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

تداول منشور رجال الامن فيس بوك مخزن أنابيب وسط العقارات مدينة نصر ثالث

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