30 دقيقة.. الأهلى يواصل مسلسل إهدار الفرص السهلة أمام ميدياما

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وميدياما الغاني، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المباراة بدأت قوية من جانب الفريقين اللذين أهدرا أكثر من فرصة في الدقائق الأولى.

وشهدت الدقيقة الثالثة، ركلة ركنية أولى لميدياما على يمين مرمى النادي الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سهل إلى رمية تماس.

وشهدت الدقيقة الخامسة فرصة هدف محقق ضائع لنادي الأهلي بعد تمريرة طولية من وسط الملعب تجاه إمام عاشور المنطلق خلف مدافعي ميدياما داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة ساقطة ارتدت من العارضة العلوية لتجد متابعة من محمود كهربا برأسية ارتدت مجددًا من العارضة.

وبعد دقيقة واحدة رد ميدياما بفرصة خطيرة بعد تمريرة بينية تجاه حميدو أبدول فاتاوو المنطلق بشكل سريع داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس محمد الشناوي نجح في إبعاد الكرة بتدخل في الوقت المناسب.

تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لنادي الأهلي عن طريق كريم فؤاد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعًا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 21 تسديدة قوية عن طريق حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

محاولة هجومية لنادي الأهلي بانطلاقة عن طريق كريم فؤاد على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بتسديدة ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة.

في الدقيقة 24، هدف محقق ضائع لنادي الأهلي بتسديدة قوية عن طريق حسين الشحات من داخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع نورودين عبدولاي في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

تسديدة عن طريق محمود كهربا لاعب نادي الأهلي من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت بشكل سهل للحارس.

في الدقيقة 29 تسديدة قوية عن طريق حسين الشحات لاعب النادي الأهلي من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فيلكس كيي بثبات.

اقرأ أيضًا.. 15 دقيقة.. العارضة والقائم يحرمان الأهلى من التقدم على ميدياما

