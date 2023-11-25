15 دقيقة.. العارضة والقائم يحرمان الأهلى من التقدم على ميدياما

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وميدياما الغاني، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المباراة بدأت قوية من جانب الفريقين اللذين ضيعا أكثر من فرصة في الدقائق الأولى.

وشهدت الدقيقة الثالثة، ركلة ركنية أولى لميدياما على يمين مرمى نادي الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سهل إلى رمية تماس.

وشهدت الدقيقة الخامسة فرصة هدف محقق ضائع لنادي الأهلي بعد تمريرة طولية من وسط الملعب تجاه إمام عاشور المنطلق خلف مدافعي ميدياما داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة ساقطة ارتدت من العارضة العلوية لتجد متابعة من محمود كهربا برأسية ارتدت مجددًا من العارضة.

وبعد دقيقة واحدة رد ميدياما بفرصة خطيرة بعد تمريرة بينية تجاه حميدو أبدول فاتاوو المنطلق بشكل سريع داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس محمد الشناوي نجح في إبعاد الكرة بتدخل في الوقت المناسب.

تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لنادي الأهلي عن طريق كريم فؤاد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعًا إلى وسط الملعب.

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تشكيل مباراة الأهلي وميدياما

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - كريم فؤاد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - أكرم توفيق - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - أحمد عبدالقادر- صلاح محسن.

جاء تشكيل فريق ميدياما على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فيلكس كيي

الدفاع: - عبدولاي نورالدين - كوفي أساماه - إيمانويل كودجوي

خط الوسط: كامارادني مامادو - جيان فيتال أوريجا - مانويل مانتي- بابا أبولاي موسى - حميدو عبدول فاتاو

الهجوم: جوناثان سواه – جوشوا أجييمانج.