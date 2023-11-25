السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. العارضة والقائم يحرمان الأهلى من التقدم على ميدياما

الأهلي
الأهلي

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وميدياما الغاني، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المباراة بدأت قوية من جانب الفريقين اللذين ضيعا أكثر من فرصة في الدقائق الأولى.

وشهدت الدقيقة الثالثة، ركلة ركنية أولى لميدياما على يمين مرمى نادي الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سهل إلى رمية تماس.

وشهدت الدقيقة الخامسة فرصة هدف محقق ضائع لنادي الأهلي بعد تمريرة طولية من وسط الملعب تجاه إمام عاشور المنطلق خلف مدافعي ميدياما داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة ساقطة ارتدت من العارضة العلوية لتجد متابعة من محمود كهربا برأسية ارتدت مجددًا من العارضة.

وبعد دقيقة واحدة رد ميدياما بفرصة خطيرة بعد تمريرة بينية تجاه حميدو أبدول فاتاوو المنطلق بشكل سريع داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس محمد الشناوي نجح في إبعاد الكرة بتدخل في الوقت المناسب.

تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لنادي الأهلي عن طريق كريم فؤاد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعًا إلى وسط الملعب.

اقرأ أيضًا.. كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

تشكيل مباراة الأهلي وميدياما 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - كريم فؤاد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - أكرم توفيق - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - أحمد عبدالقادر- صلاح محسن.

جاء تشكيل فريق ميدياما على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فيلكس كيي

الدفاع: - عبدولاي نورالدين - كوفي أساماه - إيمانويل كودجوي

خط الوسط: كامارادني مامادو - جيان فيتال أوريجا - مانويل مانتي- بابا أبولاي موسى - حميدو عبدول فاتاو

الهجوم: جوناثان سواه – جوشوا أجييمانج.

الاهلى مباراة الأهلي و ميدياما الغاني ميدياما الغاني دورى ابطال افريقيا إمام عاشور كهربا

مواد متعلقة

تشكيل ميدياما الغاني لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

الأكثر قراءة

عاجل.. مدينة الأنقاض.. 50 يوما على صمود تاريخي أمام الاحتلال في غزة (ملف)

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

كريم فؤاد أساسيًا لأول مرة وكهربا يقود هجوم الأهلى أمام ميدياما الغانى

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

اللقطات الأولى من حفل زفاف أحمد ثروت ولمى الشواربي

عيار 21 يرتفع.. سعر الذهب في مصر 2023 للبيع والشراء بالمصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها