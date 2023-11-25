أحمد موسى: مصر حريصة على حماية والحفاظ على حقوق الفلسطينيين طوال تاريخها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة بحدودها، موضحًا أنه منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات ومصر حريصة على حماية والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، وتطالب دولة الاحتلال بوقف المستوطنات في الضفة الغربية، وعدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف “موسى”، خلال حلقة برنامجه “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر دفعت ثمنا غاليا من أجل القضية الفلسطينية.

رؤساء مصر عبر التاريخ ساندوا ودعموا القضية الفلسطينية

وأكد أن رؤساء مصر عبر التاريخ ساندوا ودعموا القضية الفلسطينية، موضحًا أن طرح الرئيس السيسي لقيام دولة فلسطينية لو منزوعة السلاح جاء بناء على الزخم الدولي والعالمي الذي يساند القضية الفلسطينية حاليا، قائلًا: “اعمل دولتك وحدد حدودك”.

وتابع أن مواقف مصر تتسم بالإخلاص التام للقضية الفلسطينية، مصر دائما حاضرة في كل المؤتمرات والمفاوضات التي تمس القضية الفلسطينية.