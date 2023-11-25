السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خدمات إلكترونية تقدمها "العدل".. الاستعلام عن موقف الدعوى القضائية إلكترونيا

وزارة العدل
وزارة العدل

تعد طريقة الاستعلام عن موقف الدعوى القضائية إلكترونيا من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال مؤشر البحث جوجل.

 الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر 

 طريقة الاستعلام عن موقف الدعوى القضائية إلكترونيا

أتاحت وزارة العدل طريقة الاستعلام عن موقف الدعوى القضائية إلكترونيا وذلك عبر بوابتها الرسمية على شبكة الإنترنت ووفرت الوزارة 4 خدمات تتعلق بسير القضايا على موقعها الرسمي

 

ويمكن الاستعلام عن موقف الدعوى القضائية إلكترونيا من خلال الخطوات التالية: الدخول إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالى : https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx 

-الضغط على نافذة قائمة الخدمات الإلكترونية مباشرة عبر الرابط الآتي https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/ServicesCatalog.aspx?UserCategory= 

-عقب فتح قائمة الخدمات الإلكترونية تظهر في الصفحة 4 نوافذ هي: 

1- الاستعلام عن رول جلسة 

2- الاستعلام عن موقف دعوى

3 - الاستعلام عن رول دعوى

4 - الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه 

-أخيرا الضغط على نافذة الاستعلام عن موقف دعوى 

-تظهر صفحة جديدة بها 5 خانات هى

 1- "الدرجة" 

2- "المحكمة" المنظور فيها القضية

3- "نوع الدعوى"

 4- "السنة"

5 - “رقم الدعوى”

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- الضغط على خانة "بحث" ومعها تظهر البيانات وتنتهي مهمة الاستعلام عن موقف دعوى

 خدمات وزارة العدل الإلكترونية:

 وتقدم بوابة وزارة العدل الإلكترونية 4 خدمات إلكترونية متعلقة بالمحاكم، وهي مقسمة كالآتي 

-الاستعلام عن رول جلسة 

-الاستعلام عن رول دعوى 

-الاستعلام عن موقف دعوى

- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه 

طريقة الاستعلام عن القضايا بمحاكم الاستئناف أو الابتدائية

للاستعلام عن القضايا بمحاكم الاستئناف أو الابتدائية يكون كالتالي: 

-الدخول إلى موقع بوابة وزارة العدل المصرية على الإنترنت من خلال الضغط على هذا الرابط https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/ServicesCatalog.aspx?UserCategory=4 

-بعد الدخول على الموقع، يقوم بالضغط على الخدمة المطلوبة حسب نوع الاستعلام

- موقف دعوى

- رول جلسة

- حالة جلسة

- وجود استئناف من عدمه

- -يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة على الشاشة والضغط على مفتاح بحث، وسوف تظهر النتيجة فورًا

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رابط الاستعلام عن قضية في محكمة النقض بالرقم الكلي

 

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