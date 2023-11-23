يطالبه بـ3 ملايين جنيه.. حجز دعوى تعويض عمرو أديب ضد محمد رمضان لـ28 ديسمبر

حجزت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب لجلسة 28 ديسمبر للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.