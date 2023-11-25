متحدث "الأونروا": المساعدات لا تكفى أمام حجم الدمار فى غزة

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، إنه منذ اليوم الأول للهدنة استطعنا أخيرًا أن نتحرك في بعض المناطق من قطاع غزة التي لم يكن في الإمكان الوصول إليها قبل الهدنة، وتحديدًا المقطع الشمالي من مدينة غزة.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه بدأت تتكشف أمام أعيننا حجم المأساة الكبرى التي حصلت في قطاع غزة قبل الهدنة، مؤكدًا أن هذه المساعدات وإن زادت نسبة عدد الشاحنات التي تدخل من مصر وهي المشكورة على ذلك، إلا أن هذا لا يكفي أمام حجم الدمار الذي بدأ يتكشف أمامنا.

وأوضح أن هذه الهدنة التي مدتها 4 أيام لا تكاد تكفي لنحصر الأضرار ونقيم الاحتياجات لننقلها إلى المجتمع الدولي والعالم حتى يقدم لنا يد العون فيما يحصل في قطاع غزة.