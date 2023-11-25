تفاصيل حفل أعمال الموسيقار محمد الموجي على مسرح الجمهورية

تنظم دار الأوبرا المصرية حفل غنائي بعنوان “أعمال الموسيقار محمد الموجي” وذلك في يوم 7 ديسمبر المقبل على خشبة مسرح الجمهورية.

ومن المقرر أن يقود الحفل المايسترو محمد الموجي ويضم برنامج الحفل العديد من أشهر أعمال الموسيقار محمد الموجي في ليلة استثنائية للعودة بالزمن.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغنيات، من بينها: موسيقي بنات بحري، يا حلو صبح، أوعى تكون بتحب يا قلبي، يا حبيبي قولي أخرة جرحي إيه، يا مهون، يا أبو الطقية الشبيكة، م الباب للشباك، يا تمر حنه، موسيقي أما براوة، رمش عينه، لايق عليك الخال، الليالي، حانة الأقدار، اسأل روحك.

وطرحت دار الأوبرا المصرية التذاكر للجمهور عبر موقع تذكرتي وقسمت التذاكر إلى ثلاث فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 260 جنيهًا مصريًا.

الفئة الثانية بمبلغ 210 جنيهات مصرية.

الفئة الثالثة بمبلغ 185 جنيهًا مصريًا.

شروط حضور حفل أعمال الموسيقار محمد الموجي بمسرح الجمهورية

ووضعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر عدد من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور حفل أعمال الموسيقار محمد الموجي وجاءت كالتالي:

برجاء العلم بأن المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصريه هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها.

دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شرائها عن طريق اي مصادر أخرى غير ذلك.

تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

يُذكر أن الموسيقار الراحل محمد الموجي هو أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي، وضع ألحان عدد كبير من أجمل الأغاني، وتعاون مع كبار نجوم الأغنية في العصر الذهبي، أهمهم: أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ووردة، وفايزة أحمد، ومحرم فؤاد، وشادية، ونجاة الصغيرة.