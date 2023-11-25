السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير طاقة: التجربة المصرية فى استخدام الطاقة المتجددة جيدة بشكل ملحوظ

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إن تأثير هذا النوع من الطاقة على المناخ جيد لكوكب الأرض، فضلًا عن الاستفادة الاقتصادية للدولة.

وأضاف أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن استخدام الطاقة المتجددة للمنازل، يوفر 6 ملايين لتر بنزين يوميًا، وهذا سيعود بالنفع على الدولة.

ونوه نعمان، بأن التجربة المصرية في استخدام الطاقة المتجددة جيدة بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن هذا سيساهم في استقطاب العديد من الاستثمارات خاصة للشركات التي تنتج الطاقة المتجددة.

ونوه أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، بأن مصر مصدر جيد للطاقة المتجددة، الأمر الذي جعل الكثير من الدول الأوروبية تتوجه لمصر من الطاقة المتجددة المتوفرة بكثرة.

خبير طاقة مصدر جيد للطاقة المتجددة مصر أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة الدكتور سامح نعمان اكسترا نيوز المناخ

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