أستاذ هندسة الطاقة: برنامج "نوفى" لمشروعات المناخ خطوة مهمة لمصر

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن برنامج "نوفي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ خطوة مهمة لمصر نحو استخدامات الطاقة النظيفة.

وأضاف أستاذ هندسة الطاقة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصادر الطاقة المتجددة تتميز بأن إنتاجها لا يتطلب تكلفة مالية كبيرة مقارنة بالأنواع الأخرى من الطاقة، كما أنها مصادر مستدامة للطاقة.

وأشار سلماوي، إلى أن الطاقة المتجددة لا ترتبط باضطرابات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنها منخفضة الأثر البيئي، وهذا يساهم بشكل كبير في الحفاظ على المناخ وبالتالي كوكب الأرض.

ونوه سلماوي، بأن برنامج "نوفي" مبادرة مميزة، حيث تهدف إلى تحقيق عمليات النمو، وتقليل انبعاثات الكربون، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في جلب العديد من الاستثمارات الخاصة بهذا النوع من الطاقة.