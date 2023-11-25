السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«الأهلى المصرى» يفتتح فرع «قصر فينى» بعد التطوير

الأهلى المصرى
الأهلى المصرى

افتتح البنك الأهلى المصرى مقره وفرعه «قصر فينى» بالإسكندرية، بعد إجراء عمليات إعادة تأهيل شملت المبنى بالكامل، الذى يعد أحد مبانى البنك التراثية.

حضر الافتتاح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، ويحيى أبوالفتوح وداليا الباز، نائبا رئيس مجلس إدارة البنك، وكريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع، والدكتور محمد عبدالعاطى، رئيس مجموعة المشروعات والمنشآت العقارية، والدكتور أشرف البكرى، رئيس المشروعات والمنشآت العقارية بالبنك، وعدد من قيادات البنك ومحافظة الإسكندرية.

المبنى التاريخى صممه وأنشأه المعمارى العالمى جان ساين عام ١٩٠٧، لرجل الأعمال الأيرلندى أوزوالد فينى، الصديق المقرب للأمير حسين كامل ابن إسماعيل باشا، خديو مصر، والذى أصبح سلطانًا لمصر والسودان خلفًا للخديو عباس حلمى من ١٩١٤ إلى ١٩١٧، خلال فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر.

عاش «فينى» بمدينة الإسكندرية، وتوسعت تجارته فيها وأصبح رئيس الجالية الإنجليزية بمصر، وعضو المجلس البلدى بالإسكندرية، ومدير بورصة القطن المصرى العالمية، ومالكًا للشركة الشرقية للنشر والصحافة.

وآل القصر إلى البنك الأهلى المصرى، مع استحواذه على بنك «التجاريون» فى ٢٠٠٥، الذى اشتراه الأخير من ورثة «فينى» بالخارج عام ١٩٩٧، لتعزيز مركز أصوله العقارية.

وأكد هشام عكاشة أن البنك أوشك على استكمال خطته الطموحة لتطوير وإعادة تأهيل كامل أصوله العقارية، خاصة المبانى ذات التراث الحضارى التاريخى بمختلف محافظات مصر، والتى يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة؛ كونها تربط المجتمعات بتاريخها، ولما لها من فوائد اقتصادية وثقافية ومجتمعية کبيرة.

وأشار إلى خطة البنك الأهلى المصرى لإعادة توظيف العديد من مبانيه التراثية ذات المكانة الثقافية والتاريخية، ومن أبرزها مبنى «قصر فينى»، الذى يمتاز بطابعه المعمارى والحضارى الفريد بقلب مدينة الإسكندرية، والذى يمتد عمره لأكثر من ١٢٠ عامًا.

وذكر الدكتور محمد عبدالعاطى أنه جرت الاستعانة بفريق كبير من نخبة الأساتذة المتخصصين فى مجال الترميم من جامعات الآثار المصرية، وتحت إشراف مركز الدراسات المعمارية بجامعة القاهرة وقطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار ومركز بحوث وصيانة الآثار بكلية الآثار جامعة الفيوم، وذلك لضمان جودة نتائج تنفيذ الترميم المطلوب، إذ إن عملية الترميم الدقيق بالمبنى هى عملية متخصصة جدًا تحتاج إلى تضافر الجهود من خبراء الترميم والعمارة والكيميائيين ومؤرخى الفن والفيزيائيين.

وأضاف «عبدالعاطى» أن أساليب تطوير وإعادة تأهيل المبنى والفرع تمت مراعاتها أيضًا فى تطوير عدد من فروع البنك التاريخية، مثل الفرع الرئيسى بشارع شريف، وفروع محمد فريد وثروت والموسكى وبنى سويف والفيوم وطوسون بالإسكندرية، وغيرها من الفروع، ضمن خطة تطوير فروع البنك ذات الطرز المعمارية الخاصة والمميزة.

البنك الأهلي المصري هشام عكاشة محافظة الاسكندرية

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