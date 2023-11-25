محمد قشقوش: مصر قدمت 75% من إجمالى المساعدات التى وصلت لغزة

أكد اللواء محمد قشقوش، خبير الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني.

وأضاف قشقوش، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن القيادة المصرية كانت مُبادِرة في عقد قمة القاهرة للسلام بشأن غزة، والتي شارك فيها عدد من الزعماء العرب والدوليين.

وأشار إلى أن مصر قدمت 75% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى غزة عبر معبر رفح، مقارنة بـ25% من باقي دول العالم، مؤكدًا اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية.