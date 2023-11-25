السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد قشقوش: مصر قدمت 75% من إجمالى المساعدات التى وصلت لغزة

قافلة المساعدات الإنسانية
قافلة المساعدات الإنسانية

أكد اللواء محمد قشقوش، خبير الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني.

 

وأضاف قشقوش، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن القيادة المصرية كانت مُبادِرة في عقد قمة القاهرة للسلام بشأن غزة، والتي شارك فيها عدد من الزعماء العرب والدوليين.

 

وأشار إلى أن مصر قدمت 75% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى غزة عبر معبر رفح، مقارنة بـ25% من باقي دول العالم، مؤكدًا اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية. 

وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية مصر غزة قمة القاهرة للسلام الزعماء العرب المساعدات معبر رفح القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: تايلاند تطالب بالإفراج عن 20 من مواطنيها فى غزة (فيديو)

القاهرة الإخبارية: أستراليا ترحب بوقف إطلاق النار فى غزة (فيديو)

القاهرة الإخبارية: روسيا تعلن تسيير ثانى رحلة خلال يومين لإجلاء مواطنيها من غزة

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تتسلم قائمة المحتجزين الذين سيطلق سراحهم اليوم (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يداهم منزلا بـ"جبل الطويل" بمدينة البيرة (فيديو)

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": استقبال 17 مصابًا و15 مرافقًا من غزة عبر معبر رفح (فيديو)

ردا على تهديده.. حماس توجه رسائل نارية لـ"نتنياهو" (فيديو)

خالد أبو بكر: مصر تحقق انجازًا عالميًا في إبرام صفقة تبادل الأسرى (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

"رياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

سامح شكرى يجرى زيارتين مهمتين إلى إسبانيا وأمريكا بشأن الأوضاع فى غزة

فلسطين.. منزوعة السلاح!

"أزور قبرها كل يوم".. قصة الجد الفلسطينى صاحب مقولة "هذه روح الروح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها