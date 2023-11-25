الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ابتز شقيقته بصور خادشة".. تفاصيل طعن عاطل لصديقه فى المرج

عاطل
عاطل

واقعة مأساوية شهدتها منطقة المرج بالقاهرة عندما قرر عاطل التعدى على صديقه بسلاح أبيض مطواه والشروع في قتله مسددا له عدة طعنات لابتزاز شقيقته بصور خادشة  

أقوال المتهم
أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج بارتكابه جريمة التعدى على صديقه بسلاح أبيض مطواه بمنطقة المرج وتسبب في إصابته بإصابات بالغة.
واعترف المتهم بأن المجنى عليه صديقه منذ سنوات وكان يتردد عليه بمحل سكنه وتعرف على شقيقته ونشبت بينهم علاقة ومحادثات على موقع التواصل الاجتماعي وقام بابتزازها بصور خاصه لها ومحادثات خادشة للحياء مقابل مبالغ مالية.
وعندما  علم من صديقه شقيقته لم يتمالك أعصابه وقام بطعنه بسلاح أبيض.
أقوال المجنى عليه
أقر المجنى عليه أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج بأنه تفاجئ بتعدى المتهم عليه لعلمه بنشوب علاقه بينه وبين شقيقته مؤشيرا إلا أنه كان فى نيته الزواج منها.

 

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قرارات النيابة
قررت نيابة المرج بإحالة المتهم بالتعدى على صديقه بسلاح أبيض مطوه بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات.
وكانت قد أمرت النيابة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من مستشفى المرج تفيد بقيام بوصول عاطل وبه طعنه بسلاح أبيض وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بإرتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جهات التحقيق سلاح أبيض المرج محادثات خادشة قسم شرطة المرج

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