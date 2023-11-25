السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأحرار الاشتراكيين": التصويت بالانتخابات الرئاسية حق دستوري يرتبط بأحلام المواطن

طارق درويش
طارق درويش

علق طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن التصويت بالانتخابات الرئاسية حق دستوري يرتبط بأحلام المواطن.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية دخلت مرحلة التفاعل الشعبي، تزامنا مع عرض المرشحين برامجهم وخططهم الانتخابية المدروسة.

وأشار إلى أن الحملات الانتخابية تضع رتوشها الأخيرة، متابعا: "كل مرشح له خطة مدروسة، يسعى من خلالها إقناع المواطنين بالتصويت له".

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية  تعد الحالة الديمقراطية الشعبية التي تفرض رئيس وقائد قادر على دعم البلاد.

طارق درويش الانتخابات الرئاسية 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الحملات الانتخابية

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