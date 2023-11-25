تفاصيل شخصية الفنانة رانيا يوسف في مسلسل "السرداب"

دخل المخرج عبدالرحمن أبوغزالة في إنهاء أعمال مونتاج أحدث أعماله الفنية "السرداب" للفنانة رانيا يوسف، وهو العمل الذي يتم تصويره هذه الفترة داخل مدينة الإنتاج الاعلامي في عدد من شوارعها وكذلك لوكيشن داخلي بعماد الدين.

وعلم "الدستور" أن الفنانة رانيا يوسف، ستجسد شخصية دلال، ضمن أحداث مسلسل السرداب تعود إلى زمن قديم، بالتحديد في التسيعنات، وتعمل في أحد الفنادق، كـ"ريسبشنت"، وهي مالكة لهذا الفندق الذي تعمل فيه، وهي شخصية جديدة عليها ومختلفة عن سابق أدوراها منذ دخولها عالم الفن، وتتقابل الفنانة رانيا يوسف، مع الفنانة آية سماحة، والتي تظهر بشخصية مطربة من الزمن القديم ضمن أحداث المسلسل.

تدور أحداث العمل فى إطار تشويقى كوميدى تتخلله مشاهد أكشن ويتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية، ولن ينتظر الموسم الرمضانى المقبل.

أبطال مسلسل "السرداب"

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل "السرداب"، من تأليف مصطفى حمدى، يشارك في بطولته رانيا يوسف، أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، إخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

أحداث أعمال الفنانة رانيا يوسف

على جانب آخر، تشارك رانيا يوسف في بطولة فيلم ورد وريحان، من إخراج محمد نبيل والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، محسن بن منصور، أسما سليمان، عمرو عبدالعزيز، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل.

أبطال فيلم "كتف قانوني"

"كتف قانوني" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم: حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبوسريع، من تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز.