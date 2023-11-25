مواطن: مصر صاحبة الدور البارز في القضية الفلسطينية وندعمهم دائما (فيديو)

قال أحد المواطنين يدعى محمود صالح، إن الدور المصري منذ أربعينات القرن الماضي وحتى الآن داعم للشعب الفلسطيني ومناصر لحقوقه ولم ولن يتغير موقفنا تجاه أشقائنا الفلسطينين ودائما معهم حتى تزول الغمة عنهم.

وأضاف خلال فيديو مصور لـ"الدستور" رصدت خلاله ردود أفعال المصريين على مايحدث في قطاع غزة وما ترتكبه قوات الإحتلال الإسرائيلي من مجازر وإبادة جماعية لسكان القطاع: أن العالم يتعامل بمعايير مزدوجة ولا يرى إلا مصالحه ولا يهمه سقوط الآلاف من المدنيين الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح من الأطفال والنساء فالجميع هرع لمساندة أوكرانيا بينما غضوا بصرهم عن ما يحدث وحدث في قطاع غزة.

الجهود المصرية وإطلاق قمة القاهرة للسلام

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

موقف الرئيس السيسى الرافض لتصفية القضية

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".