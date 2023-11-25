إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملات مكبرة فى المنيا

كثفت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملاتإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون تخيص بالقري التابعة لها، وتمكنت من رصد وإزالة 20 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نظمت حملة مكبرة لإزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرى البرجاية،دمشير وتلة تحت اشراف محمود أبو كريشة، ومحمد عادل، وإكرام محمود، نواب رئيس المركز والمدينة،ومحمد جابر، واشرف فرغلى، والدكتور الحسينى شادى رؤساء القرى المذكورة. وجهات الولاية وتأمين الشرطة، وأسفرت الحملة عن إزالة ٢٠ حالة تعد على الأرض الزراعية علي مساحة ١٨.٥ قيراط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية والتصدى لكافة أشكال التعدىات سواء علي الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وإزالتها في المهدي بشكل فوري للمخالفة وإحالة المخالفين والمتعدين للنيابة العامة.

وأوضح أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها حيث يتم رصد التعديات ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقري ويتم التعامل مع التعديات ومخالفات البناء في المهد وإزالتها علي الفور وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال التعديات والمخالفات ومرتكبيها وذلك للحفاظ علي الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة وفرض هيبة القانون مشيرا إلي أستمرار هذه الحملات بشكل مكثف بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا.

حملة إزالة تعديات الأراضي الزراعية بالمنيا

حملة إزالة تعديات الأراضي الزراعية بالمنيا

حملة إزالة تعديات الأراضي الزراعية بالمنيا

حملة إزالة تعديات الأراضي الزراعية بالمنيا

حملة إزالة تعديات الأراضي الزراعية بالمنيا

حملة إزالة تعديات الأراضي الزراعية بالمنيا

حملة إزالة تعديات الأراضي الزراعية بالمنيا