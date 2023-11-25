تعرف على موعد طرح أراضي وزارة الإسكان 2023

زاد البحث عن موعد طرح أراضي وزارة الإسكان 2023، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذا ينشر "الدستور" التفاصيل كافة عن موعد طرح الأراضي.

موعد طرح اراضي وزارة الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في المجتمعات العمرانية عن طرح المرحلة الرابعة من أراضي وزارة الإسكان في شهر فبراير المقبل 2024، حيث أنه سيستمر التقديم لمدة شهرين، ومن المتوقع أن يكون مقدم جدية الحجز 25 ألف جنيه لأراضي الإسكان المتوسط، و100 ألف لأراضي الإسكان المميز، و350 ألف لأراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

كيفية حجز أراضي وزارة الإسكان 2023

أوضحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه سيتم حجز الأراضي من خلال الدخول عبر الرابط التالي (اضغط هنــا)

-يقوم المواطن بإنشاء حساب على الموقع وإدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي الخاص به، والاسم، والبريد الإلكتروني الخاص به، والعنوان، ورقم التليفون.

- يختار المواطن المدينة والمكان الذي يريد الحجز به.

- يقوم المواطن بالضغط على أيقونة تفاصيل وستظهر له جميع قطع الأراضي المتاحة في الإعلان.

- يقوم المواطن بملء البيانات المطلوب

- ثم يختار طريقة السداد التي تناسبه

- رفع مستندات التقديم

- ثم الضغط على “طلب حجز"

تبدأ مساحة الأراضي الخاصة بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لفئة الإسكان المتوسط والمميز من 350 مترًا تقريبًا حتى 700 متر مربع، ومن الممكن أن يتم طرح مجموعة من القطع بمساحات أقل من المذكورة أو أعلى وذلك حسب الطلبات التى تتلقها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من قبل المواطنين.

وبالنسبة للمحددات التى وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية فى شروط حجز قطع الأراضي الإسكان المتوسط والمتميز تضمنت تحديد نسبة السداد الخاصة بقطعة الأرض، والتى تشير إلى أن الأفضلية ستكون لأعلى نسبة سداد.