الستات مايعرفوش يكدبوا.. كتلة الحوار الوطني تدشن حملة "شارك" بالأقصر للتوعية بالانتخابات الرئاسية

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" في حلقة اليوم والمذاع على فضائية cbc، الضوء على حملة "تشارك" والتي دشنتها كتلة الحوار الوطني في الأقصر، وذلك للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

في هذا الصدد قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، إن الهدف من الحملة هو التوعية بأهمية المشاركة بالإضافة إلى توعية جمهور الصعيد بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس كتلة الحوار الوطني، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، هي مسالة أمن قومي، ولا بد من الجميع أن يحافظ على هذا الاستحقاق الدستوري والوطني.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.