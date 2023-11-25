ضمن مبادرة "الوعي حياة".. ندوة توعوية للشباب والفتيات بسفاجا

نظمت إدارة الشباب الشباب والرياضة بسفاجا، اليوم السبت، بحضور اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا ندوة التوعية المجتمعية، ضمن سلسلة ندوات مبادرة "الوعي.. حياة"، بقاعة مركز شباب سفاجا.

شارك في الندوة 120 من شباب وفتيات المدينة، وبحضور إيهاب محمد طه، وكيل المديرية للشباب، ونادية إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الشباب بالمديرية، ورامي النجار مدير إدارة الشباب والرياضة بسفاجا.

وأكد رئيس مدينة سفاجا خلال كلمته، أن اللقاء بهدف نشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن وتوعية الشباب بأهمية الوطن وكيفية الحفاظ عليه من المخاطر التي تحيط به والمؤامرات ومعالجة القضايا الأسرية والعمل على ترابط الأسرة لأن الأسرة يتكون منها الوطن.

تناول الدكتور إبراهيم جاد الكريم عضو الأزهر الشريف، خلال الندوة عدة محاور منها كيفية الاعتزاز بالوطن وكيف عظم الله -سبحانه وتعالى- مصر في كتابه العزيز، ثم تطرق إلى أهمية عدم الإنصات إلى ما يقال من إشاعات ومقولات هدامة تؤثر على استقرار الوطن.

كما استمع المشاركون إلى الشباب والفتيات المشاركين وتم طرح الأسئلة والاستفسارات والرد عليها.

ندوة توعوية للشباب والفتيات بسفاجا

ندوة توعوية للشباب والفتيات بسفاجا

ندوة توعوية للشباب والفتيات بسفاجا