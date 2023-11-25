السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري الإنجليزي| جاكسون يقود هجوم تشيلسي.. وعودة إيزاك لصفوف نيوكاسل

تشيلسي
تشيلسي

أعلن ماوريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم البلوز في لقاء الليلة نيكولاس جاكسون ويجاوره كول بالمر ورحيم ستيرلينج.

التشكيل.. جاكسون يقود هجوم تشيلسي.. وعودة إيزاك لصفوف نيوكاسل

تشكيل تشيلسي لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جيمس، سيلفا، باديشيل، كوكوريلا

خط الوسط: أوجوتشوكو، جالاجير، إنزو

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، بالمر

تشكيل نيوكاسل لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير، شار، لاكسيل، ليفرمينتو

خط الوسط: جيماريس، مايلي، جولينتون

خط الهجوم: جوردون، إيزاك، ألميرون

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

ويرغب نيوكاسل يونايتد في اقتناص الفوز والثلاث نقاط من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة 0-2 أمام بورنموث في الجولة الماضية.

في المقابل يأمل تشيلسي تحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد بداية سيئة لأبناء المدرب ماوريسيو بوكيتينيو.

ويرغب البلوز في استغلال أداء الفريق في المواجهة المثيرة أمام السيتي التي انتهت بالتعادل 4-4، ليستفيق الفريق في محاولة لإعادته إلى المربع الذهبي.

جاكسون تشيلسى إيزاك نيوكاسل نيكولاس جاكسون

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