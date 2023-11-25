السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 مواطنين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات بالجيزة

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 3 مواطنين بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الواحات الصحراوى في الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى طريق الواحات الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

حادث انقلاب المستشفى طريق الواحات الصحراوي سيارة ملاكي

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