الدفاع المدنى بغزة يطلب تزويده بمعدات لانتشال الجثامين من أسفل الأنقاض

ناشد الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، العالم العربي بتزويده بالمعدات التي تساعد على انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

عودة العمل شرقي القطاع لانتشال جثامين الشهداء

وأشار الدفاع المدني في غزة إلى عودة العمل شرقي القطاع لانتشال جثامين الشهداء من بين ركام المنازل المدمرة.

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.