انتشال جثث 4 أشخاص من حفرة للتنقيب عن الآثار بأسوان

انتقل رجال قوات الدفاع المدني لاستخراج المنقبين عن الآثار الذين انهارت عليهم كتلة ترابية "حفرة"، وذلك بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر

وتبين بالحصر والمعاينة أن بلغ عدد الذين لقيوا مصرعهم جراء انهيار الحفرة عليهم يبلغ عددهم 4 أشخاص، بينما أصيب شخص آخر ايضًا بنفس الحادث.

وتم الدفع بعدد من سيارات للأسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي حورس العام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، والمتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

وتجرى الجهات الأمنية بمديرية أمن أسوان المعاينة بمكان حادث وقوع انهيار الكتله الترابية، التى أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر، وذلك بقرية كلح القارة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.