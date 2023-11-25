"القاهرة الإخبارية" تستعرض جهود مصر فى إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا حول الدور المصري في إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين.

فشل مخططات تهجير الفلسطينيين:

- أكدت مصر مرارًا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين.

- سعت مصر لخلف رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف.

- تمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية برفض تصفية قضية فلسطين.

- مجلس الأمن القومي المصري أكد رفضه تصفية القضية الفلسطينية والتهجير.

- مصر أكدت أمام مجلس الأمن أن حل الدولتين هو الأساس وليس التهجير.

- الدور المصري أدى إلى تغيير نسبي في توجهات الدول الكبرى.

- مصر فتحت معبر رفح منذ اليوم الأول لاستقبال المصابين وإرسال المساعدات.

- مصر خصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم.

- مصر استقبلت العديد من المصابين الفلسطينيين لتلقى العلاج بمستشفياتها.