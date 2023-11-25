السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تستعرض جهود مصر فى إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين (فيديو)

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا حول الدور المصري في إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين.

فشل مخططات تهجير الفلسطينيين:

- أكدت مصر مرارًا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين.

- سعت مصر لخلف رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف.

- تمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية برفض تصفية قضية فلسطين.

- مجلس الأمن القومي المصري أكد رفضه تصفية القضية الفلسطينية والتهجير.

- مصر أكدت أمام مجلس الأمن أن حل الدولتين هو الأساس وليس التهجير.

- الدور المصري أدى إلى تغيير نسبي في توجهات الدول الكبرى.

- مصر فتحت معبر رفح منذ اليوم الأول لاستقبال المصابين وإرسال المساعدات.

- مصر خصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم.

- مصر استقبلت العديد من المصابين الفلسطينيين لتلقى العلاج بمستشفياتها.

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