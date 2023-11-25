فوائد عديدة للشيكولاتة.. تعرف عليها

تتعدد فوائد الشيكلاتة، بالإضافة إلى نكهتها التي يفضلها الصغار والكبار، فقد ثبت أن لها فوائد عديدة للصحة البدنية والنفسية عند تناولها باعتدال دون إفراط، ويكشف التقرير التالي أبرز فوائدها.

فوائد الشيكولاتة

تساعد الشيكولاتة في الحفاظ على صحة القلب حيث يساهم الفلافانول في تحسين تدفق الدم عبر الشرايين وخفض معدل ضغط الدم المرتفع، ويحفز بطانة الشرايين، وأكد الخبراء أن تناول 45 جرامًا من الشيكولاتة يوميًا يحمي من الإصابة بأمراض القلب.

كما يمكن أن تساعد الشيكولاتة على خفض معدلات الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية بما يحافظ على صحة الشرايين، وتعد من فوائد الشوكولاتة للاعبي كمال الأجسام والرياضيين بشكل عام تقليل استهلاك الأكسجين أثناء ممارسة الرياضة ما يزيد من كفاءة الرياضيين ويحسن أداءهم.

كما يمكن أن تساعد الشيكولاتة على خفض معدلات الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية بما يحافظ على صحة الشرايين ومن فوائدها للاعبي كمال الأجسام والرياضيين بشكل عام تقليل استهلاك الأكسجين أثناء ممارسة الرياضة ما يزيد من كفاءة الرياضيين ويحسن أداءهم.

كما يساعد تناول الشيكولاتة على تحسين الوظائف الإدراكية، مثل القدرة على التعلم والتذكر، وزيادة التركيز والانتباه لاحتواء الشوكولاتة على الكافيين والثيوبرومين، وتعزيز صحة وكفاءة الخلايا العصبية وتحسين التواصل بينها، والحد من تلف الخلايا العصبية لدى مرضى الألزهايمر وإبطاء التدهور المعرفي.

تحسين المزاج

يعد من أبرز فوائد تناول الشيكولاتة، تحسين المزاج، حيث تحتوي الشوكولاتة على الحمض الأميني التريبتوفان الذي يعمل على تحسين المزاج والشعور بالرضا والحد من القلق، حيث يدخل في تصنيع السيروتونين في المخ وهو أحد هرمونات السعادة، وتساهم الكربوهيدرات الموجودة في الشوكولاتة في عبور التربتوفان إلى المخ.

وتساهم الشوكولاتة الداكنة أيضًا في تحسين صحة الجلد بشكل عام لغناها بمضادات الأكسدة وعناصر غذائية هامة للجلد أبرزها النحاس والحديد والمنجنيز الذي يعزز إنتاج الكولاجين مما يكسب الجلد مرونة وحيوية.