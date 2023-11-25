السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة متهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما

محكمة
محكمة

تواصل  محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأحد استكمال، محاكمة بائع بتهمة قتل شاب بسبب خلافات قديمة بينهما.

كشف أمر الإحالة كشف عن تفاصيل القضية، أن أحد المستشفيات استقبلت شاب مصابا بجرح نافذ، وتوفي متأثرًا بإصابته، وتبيِّن من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وأفادت التحقيقات وتحريات المباحث أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة "سكين".

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة بائع خلافات قديمة بينهما شاب المستشفيات شاب مصابا بجرح نافذ

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