السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الصحة الليبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم صباحًا، الدكتور عثمان عبدالجليل، وزير الصحة الليبي، والوفد المرافق، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، للاطلاع على نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل وأثرها على تطور الرعاية الصحية بمصر، والاستفادة من خبرات الهيئة في مجالات بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة، والدكتور أمير التليواني، المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد شرحًا تفصيليًا حول ما شهدته محافظة بورسعيد من تطبيق لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي حققت تطور غير مسبوق في قطاع الصحة ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، فخر جميع المصريين بما حققته منظومة التأمين الصحي الشامل، في مجال القطاع الطبي بمصر، مشيرًا إلى ما حظيت به محافظة بورسعيد من مزايا كونها أول محافظة تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن التطور الملحوظ في القطاع الطبي بالمحافظة، مؤكدًا خلال استقباله وزير الصحة بدولة ليبيا، تقديم كل أوجه الدعم للشعب الليبي الشقيق وتبادل الخبرات المثمرة في قطاع الصحة.

من جهته، أكد وزير الصحة الليبي، إن مصر الشقيقة الكبرى لدولة ليبيا، وصديقة السلم والحرب وهي الدرع الآمن، مشيرًا إلى أن الخبرة والعلم دائمًا ما يأتيان من أرض الكنانة، ووجه وزير الصحة الليبي التحية لمصر وقيادتها السياسية، لافتًا إلى أن منظومة التأمين الصحي بمصر تستحق كل الإشادة والتقدير لوصولها لكل منزل مصري، وتقديم خدمة طبية مميزة بأسعار مخفضة لا تذكر، مؤكدًا فخره بما تشهده الدولة من تنمية وتطور غير مسبوق.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظة بورسعيد بورسعيد وزير الصحة الليبي أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التأمين الصحي

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