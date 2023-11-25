مصرع شاب بطلق ناري من مجهولين شمال أسوان

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، جراء إصابته بطلق ناري من مجهولين، بمنطقة الشهامة بقرية وادي الصعايدة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور مركز شرطة إدفو إخطارًا يفيد بمصرع شاب بطلق ناري من مجهولين وعلي الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة إدفو العمومية وذلك لعرضه علي الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقى وراء الوفاة.

وعلى الفور، انتقلت رجال الأمن إلى مكان الواقعة، وبالتحريات الأولية تبيَّن أن الشاب يُدعى "حسن عبدالنعيم حسين" - 26 عامًا، من قرية عمر ابن العاص بوادي الصعايدة لقي مصرعه بعد اصابته بطلق ناري من مجهولين.

ويكثف الجهات الامنية جهودها لإلقاء القبض علي المجهولين الذين ألقوا النار علي الشاب الذي لقي مصرعه، وتحرر المحضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.